رحيل صادم لنجم مسلسل “اسمعني” بعد حادثة مأساوية

دبي - فريق التحرير: فقدت الساحة الفنية التركية الممثل الشاب إبراهيم يلدز، الذي رحل مساء الجمعة عن عمر ناهز سبعة وعشرين عامًا، بعد صراع مع إصابة خطيرة استمر نحو ستة أشهر، قضاها تحت المراقبة الطبية المشددة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى الصيف الماضي في منطقة “كارتال” بمدينة إسطنبول، حين اجتاحت المنطقة عاصفة هوائية شديدة. وخلال محاولة الممثل الشاب تثبيت بعض المقتنيات التي بعثرتها الرياح، اقتلعت العاصفة شجرة ضخمة سقطت عليه مباشرة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.
ومنذ لحظة الحادث، دخل يلدز في غيبوبة كاملة، ولم يستعد وعيه طوال الأشهر الستة الماضية. وقد خضع لفترات علاج مكثفة في أحد مستشفيات إسطنبول، إلا أن حالته الصحية تدهورت تدريجيًا إلى أن فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
وسادت حالة من الحزن العميق بين جمهوره وزملائه، لا سيما أن الحادثة كانت قد وُثّقت بمقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوعها.
ورغم قِصر مشواره الفني، تمكن إبراهيم يلدز من ترك بصمة واضحة في الدراما التركية. ومن أبرز أعماله مسلسل “اسمعني” (Duy Beni)، الذي حقق له شهرة واسعة لدى الجمهورين العربي والتركي، وكان آخر ظهور له على الشاشة.
كما شارك في مسلسلي “نجم الشمال” و”ذات مرة في قبرص”، إضافة إلى فيلم “اكتشاف”، وعدد من الأعمال المسرحية.
