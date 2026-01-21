اخبار العالم / اخبار العراق

المحكمة الاتحادية تبت باعتراضات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان المحكمة، أيدت استبعاد أربعة وعشرين معترضاً، وقررت عدم صحة استبعاد (أربعة) منهم وهم كل من (خالد صديق عزيز محمد وآزاد مجيد حسن ورافع عبدالله حميد موسى وسالم حواس علي).

وبحسب البيان، ألزمت المحكمة مجلس النواب بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توافرت فيهم شروط الترشيح.

وصدرت قرارات المحكمة بخصوص الاعتراضات المقدمة اليها بالاتفاق باتة وملزمة. ونُــظـرت بجلسة غير علنية.

