ترامب يُهدّد الرئيس الفرنسي حال رفضه الانضمام إلى "مجلس السلام"

القاهرة - كتب محمد نسيم - هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، ردا على رفض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي يعمل على إنشائه لحل النزاعات في العالم.

وقال ترامب للصحافيين في فلوريدا: "سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا (المصدّر من فرنسا). وهو سيوافق على الانضمام، لكنه ليس ملزما بالموافقة".

وقال مقربون من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا "لا تلتزم تلبية" دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في هذه المرحلة.

فرنسا ترفض تهديدات ترامب

ووصف مقربون من الرئيس الفرنسي في تصريحات نقلتها عنهم وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، تهديدات نظيره الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، بأنها "غير مقبولة" و"غير فعّالة".

وقال المقربون من ماكرون: "كما أكدنا مرارا، فإن التهديدات بفرض رسوم جمركية للتأثير على سياستنا الخارجية، غير مقبولة وغير فعّالة".

وأُنشئ "مجلس السلام" في البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار غزة ، إلا أنه وبحسب "ميثاق" نشرته وسائل إعلامية، سيضطلع بمهام أوسع، تتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في العالم، وسيتعين على كل دولة مدعوة دفع مليار دولار، لقاء الحصول على مقعد دائم فيه.

المصدر : عرب 48