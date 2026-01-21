تكنولوجيا: إطلاق Oppo Reno15 FS رسميًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 وبطارية 6500 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Oppo أحدث إضافة إلى سلسلة Reno15 مع هاتف Reno15 FS، والذي بدأ طرحه بالفعل في عدة أسواق أوروبية. ويأتي هذا الإصدار بتصميم ومواصفات قريبة جدًا من Reno15 F، مع اختلافات محدودة أبرزها بطارية أصغر قليلًا بسعة 6500 مللي أمبير، وخيار واحد فقط للذاكرة والتخزين.

ويحمل الهاتف رقم الطراز CPH280، ويعتمد على شاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر بصمة بصري مدمج أسفلها.

وفي الجهة الخلفية، زوّدت Oppo الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وعلى مستوى الأداء، يعمل Reno15 FS بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم، مع ذاكرة LPDDR4X العشوائية وتخزين UFS 3.1. كما حصل الهاتف على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويضم بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

ويتوافر الهاتف بلوني الأزرق الداكن والأزرق الفاتح. وقد حُدد سعره في بولندا عند 1600 زلوتي بولندي (حوالي 443 دولارًا)، بينما يصل سعره في إيطاليا إلى 470 يورو.

المصدر