أودي تكشف عن أول سيارة فورمولا واحد في تاريخها

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : قدّم الصانع الألماني أودي، الذي يستعد هذا الموسم لظهوره الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد بعد استحواذه على فريق ساوبر، الثلاثاء أول سيارة أحادية المقعد في تاريخه، مؤكدا طموحه "للفوز بالألقاب بحلول عام 2030".

وجاءت سيارة "أودي آر 26" بطلاء يغلب عليه اللون الرمادي مع إبراز الحلقات الحمراء الأربع لشعار العلامة الألمانية على الجناح الخلفي، في تصميم يهدف إلى أن يكون "الأكثر أناقة وتميزاً على شبكة الانطلاق".

وقال الإيطالي ماتيا بينوتو، رئيس المشروع إن "لوائح 2026 صنعت اللحظة المثالية لدخول الفورمولا واحد".

وستشهد سيارات هذا الموسم تغييرات كبيرة لتتوافق مع لوائح تقنية جديدة تجعلها أصغر وأخف وزنا. كما سيُعدَّل المحرك الهجين المعتمد منذ 2014 مع زيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية واستخدام وقود "مستدام بنسبة 100%".

وأضاف البريطاني جوناثان ويتلي، مدير الفريق "طريقنا إلى القمة يستند إلى خطة واضحة، لكنه سيُحدَّد بعقليتنا: الصمود، الدقة، وفضول لا يتوقف. سنبني فريقا يجسّد هذه القيم. نحن هنا للتحدّي، وللتطور، وفي النهاية للفوز".