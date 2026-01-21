أوساكا بعد إطلالتها اللافتة في ملبورن "أنا غريبة قليلا"

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : قالت اليابانية ناومي أوساكا إنها تشعر بأنها "غريبة قليلا" لكنها لا تبالي، بعدما انتشر على نطاق واسع ظهورها اللافت المستوحى من قنديل البحر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

دخلت النجمة اليابانية إلى ملعب رود ليفر أرينا في مباراتها في الدور الأول الثلاثاء وهي تحمل مظلة بيضاء، مع قبعة عريضة الحواف وطرحة شفافة طويلة، وتكملها بفستان تركوازي بلا أكمام فوق بنطال أبيض مطوي.

وقالت حاملة أربعة ألقاب كبرى عن إطلالتها "بصراحة، أدرك أنني غريبة قليلا لأنني لا أعتقد أنني أهتم كثيرا. بالنسبة إليّ، أشعر فقط أنني أريد أن أفعل أشياء تمنح الفرح والسعادة".

تابعت "أحب الموضة كثيرا، وهذا يجعلني متحمسة للاستيقاظ والاستعداد للمشي بهذه الطريقة. إنه يضيف بعض البهجة إلى التحضير للمباراة".

وفي اللحظة نفسها تقريبا التي دخلت فيها أوساكا الملعب، نشرت مجلة "فوغ" مقابلة معها شرحت فيها ما وصفته المجلة بـ"المظهر الخارجي الهيكلي".

وقبل أوساكا، اشتهرت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس بدمجها بين التنس والموضة، وكذلك شقيقتها فينوس والروسية ماريا شارابوفا، المعروفتين أيضا بإطلالاتهما اللافتة على الملاعب.

وقالت أوساكا "نشأت مع أساطير الأناقة، سيرينا، فينوس، شارابوفا. أعتقد أن الأمر يعتمد أيضا على الشخصية. لا أتوقع من شخص خجول جدا أن يرتدي طرحة ويذهب للعب مباراته. لكنك ترى لمحات من الشخصية".

وأرجعت اهتمامها بالموضة إلى أول زيارة لها لليابان عندما كانت في الثالثة عشرة، حين شعرت "أن الناس قادرون على التعبير عن أنفسهم من خلال ملابسهم".

وعلى الرغم من جرأتها في الأزياء، تعترف أوساكا، البالغة 28 عاماً، بأنها خجولة خارج الملعب.