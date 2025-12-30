لايت كوين (LTCUSD) يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 30-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما يستفيد السهم من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 226.30$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 242.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد