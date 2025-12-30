انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينتخب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب انتخب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان".

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، انتهاء عملية التصويت لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب، فيما اشارت الى بدء عملية العدّ والفرز.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب انتهت، وبدأت عملية العدّ والفرز".