الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - الدوام الشتوي بهذا الموعد | وزارة التعليم السعودي تعلن رسميًا بداية الدوام الشتوي لعام 1447

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن بدء الدوام الشتوي في المدارس، وهذا من أجل ضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة ومريحة للطلاب.

حيث قامت الإدارات التعليمية بالإعلان عن نظام الدوام الشتوي وتحديد مواعيد جديدة لبداية الطابور الصباحي في كافة مناطق المملكة، ويتضمن هذا التغيير تأخير موعد حضور الطلاب إلى المدرسة بحوالي ساعة، كما أنه ينطبق على جميع المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة.

من المهم الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على وضع جداول تتناسب مع التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.

حيث من المقرر أن يبدأ الدوام الشتوي في المدارس السعودية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، الموافق 21 ربيع الثاني 1447 هجريًا، وسوف يستمر حتى 15 أبريل 2026 الذي يتوافق مع 6 شوال 1447 هجريًا.

مواعيد الدوام المدرسي خلال التوقيت الشتوي 1447

مع بداية العام الدراسي 1447 الذي انطلق في فصل الصيف بات من الضروري إجراء تعديلات تتناسب مع قدوم فصل الشتاء؛ لذا اتخذت وزارة التعليم خطوات فعالة لتقليل مدة الحصص الدراسية، مما يساعد الطلاب، خاصة الصغار على مواصلة دراستهم بكفاءة عالية.

تم تعديل جدول الحصص وساعات الدوام تبعًا للنظام الجديد، حيث يستمر اليوم الدراسي الأول من الدوام الشتوي لمدة 6 ساعات و15 دقيقة موزعة على 7 حصص تعليمية.

بعد مرور يومين على بدء النظام الجديد ستنخفض مدة اليوم الدراسي إلى 5 ساعات ونصف، يتم توزيعها على 6 حصص، حيث يبدأ الطابور الصباحي في الساعة 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة 7:00 صباحًا.

بينما خلال شهر رمضان المبارك، فسيتم إجراء تعديل آخر، حيث سيتأخر بدء اليوم الدراسي ليبدأ الحصة الأولى في الساعة 9:00 صباحًا بدلًا من الساعة 7:00، وذلك تماشيًا مع الظروف الخاصة بهذا الشهر الكريم.