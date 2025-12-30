انت الان تتابع خبر النائب ريبوار كريم : مستمرون بترشيحنا لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال كريم في مقطع فيديو تابعته الخليج 365، "اننا مستمرون بالترشيح لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".
وأضاف ان "هذا المنصب سيكون في خدمة العراقيين"، مشيرا الى انه "سوف يكون البرلمان يليق بالدولة العراقية".
واكد "سندعم النواب للنهوض بعمل مجلس النواب".
