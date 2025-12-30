سعر سهم توست (TOST) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 30-12-2025

تقدم قليلاً سعر سهم شركة توست Toast (TOST) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، كما جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل مكاسب جديدة على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 34.80$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد