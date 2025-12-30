سعر سهم ايه تي آند تي (INSW) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 30-12-2025

تقدم سعر سهم شركة International Seaways, Inc. (INSW) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً يتضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل من ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 47.60$، ليستهدف مستوى المقاومة 50.65$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد