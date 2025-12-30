الاقتصاد

سعر سهم ايه تي آند تي (INSW) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم ايه تي آند تي (INSW) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 30-12-2025 1/2
  • سعر سهم ايه تي آند تي (INSW) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ايه تي آند تي (INSW) بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-30 12:37PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم شركة International Seaways, Inc. (INSW) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً يتضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن في المقابل من ذلك يعاني السهم من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 47.60$، ليستهدف مستوى المقاومة 50.65$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا