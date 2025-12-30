الاقتصاد

سعر سهم ريفولف (RVLV) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم ريفولف (RVLV) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 30-12-2025 1/2
  • سعر سهم ريفولف (RVLV) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ريفولف (RVLV) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 12:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم شركة توست  Toast (TOST) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، كما جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل مكاسب جديدة على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 34.80$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا