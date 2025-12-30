سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 30-12-2025

اكتسى سعر سهم رؤوم (4144) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر السهم بتلك المكاسب قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، ولينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 67.50 ريال، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 67.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سرع 76.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد