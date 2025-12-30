سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 30-12-2025

تراجع سعر سهم الدولي (KIB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 268.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 292.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد