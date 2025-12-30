سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025

قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً مضاعفاً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، والتي تأتي مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج على المدى القريب.