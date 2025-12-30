الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 02:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً مضاعفاً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، والتي تأتي مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

