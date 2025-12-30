- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-30 02:31AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً مضاعفاً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الأخيرة، والتي تأتي مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج على المدى القريب.