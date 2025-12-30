الين الياباني يتراجع قبل محضر الاحتياطي الفيدرالي

•الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه مقابل سلة من العملات

•ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة الجديدة



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليتحرك في المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،مع استئناف العملة الأمريكية مكاسبها قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و الذي من المتوقع أن يظهر انقساما بين الأعضاء حول مسار أسعار الفائدة في 2026.



يسود الهدوء أسواق العملات في معظمها نتيجة ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة الجديدة ،حيث يتطلع المتداولون إلى المستقبل بعد عام مخيبة لبعض العملات الكبرى وعلى رأسها الدولار الأمريكي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى ( 156.34¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (156.03¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.92¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار،في رابع مكسب في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفضل ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مجددًا سلة من العملات العالمية.



يصدر في وقت لاحق اليوم ،محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يظهر انقساما بين صانعي السياسة النقدية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في 2026 ، وهو ما قدي يؤدي إلى تراجع التكهنات حول إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة على مدار العام المقبل.



الفائدة اليابانية

•صدر أمس الاثنين فى طوكيو، ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان، والذي انعقد يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري وأسفر عن رفع سعر الفائدة إلى 0.75% كأعلى مستوى منذ عام 1995.



•أظهر المخلص تحول متشدد واضح بين معظم أعضاء مجلس الإدارة، حيث أشار العديد منهم إلى الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.واتفقوا على أن رفع سعر الفائدة تدريجيًا وتقليص التحفيز النقدي ضروري لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير القادم لا يزال مستقر حول 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025