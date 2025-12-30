هل دعم توصيل الطلبات يؤثر على الضمان؟ وزارة الموارد البشرية تجيب

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - وزارة الموارد البشرية في إطار التعرف على هل دعم توصيل الطلبات يؤثر على الضمان، يجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج دعم توصيل الطلبات يعتبر من أهم الوسائل التي تم إطلاقها من خلال الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للوصول إلى تقديم الدعم بشكل عام للعديد من الفئات الموجودة في المجتمع، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على مدى تأثير الضمان الاجتماعي على دعم توصيل الطلبات.

طبقًا لما قد تم الإعلان عنه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الدعم الخاص بتوصيل الطلبات لا يتأثر بالضمان الاجتماعي المطور، وذلك في حالة إذا كان الدعم المقدم من برنامج التوصيل لا يتعدى الحد المانع للضمان.

شروط الحصول على دعم توصيل الطلبات

يمكننا القول إن عملية الحصول على دعم توصيل الطلبات تتم من خلال مجموعة من الشروط، يمكن التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية.

أن يكون من حاملين شهادة العمل الحر في مجال توصيل الطلبات.

العمل على الالتزام بالتسجيل في أحد التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي يتم تسجيلها من خلال هيئة الاتصالات السعودية.

لا يجب أن يكون المتقدم من الموظفين في القطاع العام أو الخاص، وكذلك يجب ألا يكون من الطلاب، أو يكون له مصدر دخل ثابت.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، وألا يزيد عمره عن 60 عام.

عدم حصول المستفيد على أي من برامج الدعم الحكومية المختلفة.

طريقة الاستفادة من دعم توصيل الطلبات

يستطيع المواطن الاستفادة من دعم توصيل الطلبات من خلال العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة العمل الحر بشكل مباشر “من هنا“. الضغط على الأيقونة الخاصة بتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على دعم توصيل الطلبات. العمل على تنفيذ الخطوات المطلوبة التي يتم من خلالها العمل على التسجيل في منصة العمل الحر. التأكد من إصدار وثيقة العمل الحر التي يتم من خلالها العمل على الحصول على الدعم تقديم الطلب الخاص بالحصول على الدعم من خلال المنصة. العمل على إتمام باقي الخطوات المطلوبة للتقديم من خلال منصة طاقات.

يمكننا القول إن المملكة العربية السعودية تعمل على بذل المزيد من الجهد لكي تتمكن من العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال العديد من برامج الدعم، والتي في حالة الحصول عليها يتم الوصول إلى أعلى درجات تطوير المجتمع السعودي.