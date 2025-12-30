الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:14 صباحاً - خطوات تحديد المسارات في نظام نور 2026 / 1447.. وهذا هو الرابط

يحرص المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على خطوات تحديد المسارات في نظام نور، وتعد خدمة تحديد المسارات هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المملكة العربية السعودية إلى المواطنين بهدف تسهيل على الطلاب والطالبات الخدمات وتحقيقًا لمبدأ التكيّف مع متغيرات العصر الحديث، من خلال السطور القادمة سنتعرف على خطوات تحديد المسارات في نظام نور، كما سنقدم لكم رابط نظام نور تحديد المسارات.

خطوات تحديد المسارات في نظام نور

يعمل المعلم على تهيئة نظام المسارات في نظام نور وفقًا لعدد من الخطوات الإلكترونية، وهي كما يلي:

أولًا، قم بالدخول إلى نظام نور التعليمي من هنا .

انقر فوق أيقونة التحويل إلى نظام المسارات وهو موجود في القائمة الرئيسية.

اضغط على الإعدادات الخاص بالتهيئة.

وبعد ذلك انقر فوق إعدادات أخرى.

اختر المباني المدرسية.

ثم قم بالنقر على مبنى المدرسة، ثم المعلومات بشكل كامل.

وفي هذه الخطوة، اضغط على حفظ ثم انقر على خيار العودة.

ستظهر لك أيقونة المبنى الذي تم إضافته.

قم باختيار القاعات الصفية من نفس الإعدادات:

ادخل اسم القاعة.

اختر نوع القاعة.

اكتب رقم المبنى.

استيعاب القاعة.

اضغط على الصفوف والأقسام، ثم على إضافة الفصل.

وبعد ذلك، انقر على أيقونة إضافة، حتى يتم إضافة الفصل إلى المدرسة.

التوجه للفصول الدراسية في المدرسة واختر الصف (السنة المشتركة).

اضغط فوق أيقونة البحث، ثم على خيار إضافة الصّف.

اختر النظام الفصلي بحيث يكون منتظماً.

حدد القاعة الصفية التي يريدها المعلم.

وبعد ذلك انقر على حفظ.

رابط نظام نورؤ

تستطيع تحديد المسارات الثانوية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاطلاع على تحديد المسارات وفقًا لـ عدد من الخطوات التي يجب على الطالب أن يتبعها، ويتم ذلك من خلال زيارة الرابط الخاص بتحديد المسارات بنظام نور من هنا.

أنواع المسارات في الثانوي 1447

والجدير بالذكر، أن هناك الكثير من أنواع المسارات في الثانوية، حيث أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عدد من مسارات الثانوية للطلاب في السعودية، لتلبية رغباتهم وميولهم العلمية للطلاب، وتشمل هذه المسارات ما يلي:

المسار الشرعي.

المسار الإنساني العام.

مسار إدارة الأعمال.

مسار علوم الصحة والحياة.

مسار علوم الحاسب والهندسة.

المسارات المتعلقة بالأكاديميات الإنسانية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا من خلاله على خطوات نظام نور تحديد المسارات 2026/ 1447، كما عرضنا لكم رابط نظام نور تحديد المسارات.