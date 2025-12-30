أفضل توزيعات يوم التأسيس للاطفال 2026 / 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:14 صباحاً - أفكار للاحتفال بيوم التأسيس السعودي للاطفال

كثيرة هي الأفكار التي من خلالها الاحتفال بيوم العظيم وهو يوم التأسيس السعودي والتي تهدف إلى إظهار مشاعر الانتماء للمملكة ومشاعر الفخر بتاريخها العريق والتي تعلم الأطفال كيفية حب المملكة والتضحية في سبيلها ومن تلك الأفكار وهي:

مساهمة الاطفال ومشاركتهم في تزيين الشوارع والمنازل بالأعلام الوطنية وشار يوم التأسيس وصور الملك سلمان وولي العهد بالإضافة إلى تزيينها بصور ولافتات تحمل عبارات وطنية تؤكد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وتاريخه العظيم.

وبما أن الحلوى هي معشوق الأطفال فمن الممكن أيضا تقديم فكرة بتقديم طبق من الحلوى على شكل خريطة المملكة العربية السعودية كما يمكن تزيين القالب بشعار يوم التأسيس وبعض الرموز الوطنية.

تنظيم أيضا بعض الرحلات الترفيهية إلى الأماكن التاريخية والأثرية وذلك لتعليم الأطفال وتثقيفهم حول تاريخ المملكة المليء بالبطولات والتضحيات.

تنظيم أيضا الحفلات الوطنية في المدارس في الساحات على أن تكون مليئة بالأغاني الوطنية والأناشيد التي تحمل كلمات معبرة عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإضافة إلى توزيع الحلوى على الأطفال.

اشتراك الطلاب في الإذاعة المدرسية وتقديم بعض العبارات عن يوم التأسيس السعودي وأهمية.

وختاما وبعد أن ذكرنا توزيعات يوم التأسيس للاطفال 2026 / 1447 وأهمية هذا اليوم وبعض من مميزات هذا اليوم الجميل المليء بالنشاطات.