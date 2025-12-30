الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:21 صباحاً - حاسبة رسوم المرافقين 1447 في السعودية والفئات المعفاة

تساعد حاسبة رسوم المرافقين في تسهيل عملية حساب رسوم المرافقة حيث يتعين على النظام السعودي دفع الرسوم المحددة إذا كنت ترغب في توصيل المرافق إلى المملكة العربية السعودية وتعتمد الرسوم على مقدار المرافق فيما يتعلق بطبيعة العمل، توضح الأسطر التالية الرسوم المدفوعة لمكتب الهجرة وإدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية لـ 1447 مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

حاسبة رسوم المرافقين و تكلفة رسوم المرافقين في السعودية 1447

يدفع غير السعوديين الذين لا يقيمون في المملكة العربية السعودية رسومًا لمكتب الهجرة السعودي مقابل الواردات العائلية، حيث تختلف الرسوم حسب الفئة العمرية للمرافق. يمكن أن تصل رسوم المرافقة إلى 500 ريال سعودي، لكنها غير قابلة للاسترداد على الإطلاق.

آلة حاسبة المرافقين في المملكة العربية السعودية

تستخدم حاسبة رسوم المرافق في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مقيم.

ثم استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى النظام الأساسي.

انقر فوق الزر Update Residence.

ثم حدد عدد المشتركين.

يتم تحديد فترة تجديد تصريح الإقامة بعدد السنوات.

ثم انقر فوق “متابعة”.

ثم انقر فوق الزر “حساب” لحساب عمولة شريكك.

كيف تعرف رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية 2026

يتم الحصول على رسوم المرافقة إلكترونياً من بوابة أبشر على النحو التالي:

الدخول إلى منصة أبشر.

ثم اضغط على قسم المقيمين واختر الخدمات الإلكترونية.

في المرة التالية التي يتم فيها تحديد جواز سفرك، ستحتاج إلى النقر فوق الزر “أخرى”.

اختر خدمة المغتربين من الخدمات الموجودة أمامك.

ثم أدخل رقم إقامتك بعناية ودقة في الحقول المتوفرة.

أخيرًا، انقر فوق طلب سعر الغرفة للمغتربين.

ثم انقر فوق الزر “طلب”.

الفئات المؤهلة للإعفاء من رسوم المرافقين

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إعفاء فئات معينة من رسوم المرافقة وهي كالاتي:-