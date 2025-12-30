انت الان تتابع خبر البرلمان يتحرك نحو القوانين المعطلة.. رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن الكتلة صگر المحمداوي لـ الخليج 365، ان "جميع القوانين المعطلة هو هدف مجلس النواب العراقي الجديد"، مبينا ان "العمل سيكون بدقة وبقوة لإمرار القوانين لخدمة الشعب".

وأضاف ان "هذه القوانين ستخدم مصالح الشعب"، مبينا "اننا في كتلة صادقون متفائلين ونطمان الشعب ان نكون عند حسن ضنهم ونعمل لخدمتهم مع تفعيل القوانين".

وذكر انه "تم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبه الأول بانسيابية مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية"، لافتا الى ان "رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة، والاطار التنسيقي مستمر باجتماعاته لحسم مرشح رئيس الوزراء".

