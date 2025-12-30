اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان يتحرك نحو القوانين المعطلة.. رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة

0 نشر
0 تبليغ

البرلمان يتحرك نحو القوانين المعطلة.. رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة

انت الان تتابع خبر البرلمان يتحرك نحو القوانين المعطلة.. رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن الكتلة صگر المحمداوي لـ الخليج 365، ان "جميع القوانين المعطلة هو هدف مجلس النواب العراقي الجديد"، مبينا ان "العمل سيكون بدقة وبقوة لإمرار القوانين لخدمة الشعب".
وأضاف ان "هذه القوانين ستخدم مصالح الشعب"، مبينا "اننا في كتلة صادقون متفائلين ونطمان الشعب ان نكون عند حسن ضنهم ونعمل لخدمتهم مع تفعيل القوانين".
وذكر انه "تم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبه الأول بانسيابية مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية"، لافتا الى ان "رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة، والاطار التنسيقي مستمر باجتماعاته لحسم مرشح رئيس الوزراء".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا