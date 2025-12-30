انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يصادق على اختيار هيثم الحمداني محافظا لذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق على المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين هيثم الحمداني محافظاً لذي قار، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق الأصولية من قبل الدائرة القانونية والجهات المختصة".وصوت مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء (24 كانون الأول 2025) على اختيار هيثم عزيز عادل كسار محافظاً جديداً لمجلس ذي قار.