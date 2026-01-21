انت الان تتابع خبر السامرائي والسفير الأردني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الداعمة للاستقرار والتهدئة في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل سفيرَ المملكة الأردنية الهاشمية لدى بغداد، ماهر سالم الطراونة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين".

وتناول اللقاء، وفقاً للبيان، "الأزمات التي تمرّ بها المنطقة، وضرورة تكثيف الجهود الداعمة لوسائل الاستقرار والتهدئة، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي خلال المرحلة المقبلة".

