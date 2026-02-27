انت الان تتابع خبر السوداني لـ باراك: سيادة العراق واستقراره ليست مجرّد اعتبارات محلية، بل ركائز أساسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "استقبل المبعوث الأمريكي الخاصإلى سوريا توم باراك، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة والتطورات في المنطقة، وأهمية تجنيب العراق تداعياتها".

ونقل باراك إلى السوداني "وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورؤيته للأوضاع الراهنة في المنطقة، ودور العراق المحوري في بناء الاستقرار وتعزيز التنمية الإقليمية".

وبيّن السوداني أن "القيادات الوطنية العراقية ماضية في تغليب المصلحة الوطنية، وبذل الجهود لحماية مصالح الشعب العراقي، والمصالح الستراتيجية العليا التي قدّم العراقيون من أجلها أكبر التضحيات"، مشيراً إلى أن "سيادة العراق واستقراره في مختلف المجالات، ليست مجرّد اعتبارات محلية، بل هي ركائز أساسية للتوازن الإقليمي".

كما شهد اللقاء، بحسب البيان، "استعراض وجهات النظر بشأن حل مشاكل المنطقة، وأهمية اللجوء إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية، وترك التصعيد، بالإضافة إلى أهمية التنمية الاقتصادية بوصفها مساراً لخفض التوترات وما يصاحبها من تعزيز للاستقرار المستدام في المنطقة".