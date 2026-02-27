انت الان تتابع خبر العراق يعرب عن قلقه ازاء التطورات الأمنية والاشتباكات الخطيرة بين باكستان وأفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نصوز، انه "تتابع جمهورية العراق بقلقٍ بالغ التطورات الأمنية والاشتباكات الخطيرة الجارية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا والمصابين، وأثارت مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة".واعربت وزارة الخارجية عن "أسفها العميق إزاء هذه الأحداث، فإنها تؤكد أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

ودعا العراق، بحسب البيان، الطرفين إلى "الاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية المعتمدة، والع

مل على تهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".

وجددت الوزارة وفقاً للبيان "موقف العراق الداعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".