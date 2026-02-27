- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-27 15:24PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يتحرك سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بشكل متذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ليحاول الزوج التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضع ضبابية على توقعات السعر القادمة.