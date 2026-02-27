الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 15:24PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يتحرك سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بشكل متذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ليحاول الزوج التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضع ضبابية على توقعات السعر القادمة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا