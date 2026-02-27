تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-02-2026

يتحرك سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بشكل متذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الصعود، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ليحاول الزوج التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضع ضبابية على توقعات السعر القادمة.