تكنولوجيا: بينكيو تطلق جهاز عرض قصير المدى مدمجاً جديداً بسطوع يبلغ 4000 لومن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة بينكيو جهاز عرض قصير المدى جديدا، وهو طراز إل دبليو 830 إس تي دابليو إكس جي إيه. صُمم جهاز العرض الليزري للمحاكاة هذا للاستخدام التجاري، ويُقال إنه يوفر سطوعا يصل إلى 4000 لومن. وتشمل الميزات الأخرى دعم عمليات التثبيت متعددة أجهزة العرض، ومجموعة من أوضاع الألوان المعدة مسبقا، ومكبر صوت مدمج.

تم إطلاق جهاز العرض الليزري للمحاكاة بينكيو إل دبليو 830 إس تي دابليو إكس جي إيه رسميا. صُمم هذا الطراز الجديد للاستخدام التجاري، وهو مناسب للمساحات التي تتطلب عروضا أرضية مثل الملاعب التفاعلية والغرف الحسية.

يعد طراز إل دبليو 830 إس تي جهاز عرض دي إل بي قصير المدى بنسبة إسقاط تبلغ 0.521:1. يمكنه عرض صور يصل عرضها إلى 300 بوصة بدقة 1280 × 800 بكسل. ووفقا لشركة بينكيو، يمكن لمصدر ضوء الليزر الخاص به توفير سطوع يصل إلى 4000 لومن وفقا للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير، والعمل لمدة تصل إلى 20000 ساعة. ويُقال إن الطراز يوفر نسبة تباين تبلغ 3000000:1، وتغطية بنسبة 93٪ لمساحة ألوان آر إي سي 709، وأدوات لتحسين الصورة مثل تصحيح الانحراف ثنائي الأبعاد وملاءمة الزوايا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة من أوضاع الألوان مثل إس آر جي بي، وإتش دي آر 10، والمحاكاة.

يناسب طراز إل دبليو 830 إس تي من بينكيو إعدادات أجهزة العرض المتعددة، بما في ذلك التركيبات بزاوية 360 درجة، بفضل وضع الاستعداد للمزج. تشمل المنافذ الموجودة على الجهاز منفذي إتش دي إم آي، وشبكة محلية، ومنفذي يو إس بي إيه، وآر إس 232. يمكن للطراز تلقي تحديثات البرامج الثابتة عبر الشبكة المحلية، وهناك أيضا مكبر صوت مدمج بقدرة 15 واط ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم. يُسوق على أنه طراز مدمج، وتبلغ أبعاده 279 × 121 × 229 ملم، أي حوالي 11.0 × 4.8 × 9.0 بوصة.

يمكنك الآن شراء جهاز العرض الليزري للمحاكاة بينكيو إل دبليو 830 إس تي دابليو إكس جي إيه مقابل 1599 دولارا في الولايات المتحدة من متجر العلامة التجارية عبر الإنترنت، ومقابل 1228.29 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة لدى بائعي التجزئة مثل إيه في بارتس ماستر.

