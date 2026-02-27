تكنولوجيا: ملحق الشحن السريع لبنك طاقة أنكر متوفر الآن في المزيد من البلدان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبيع شركة أنكر الآن قاعدة الشحن برايم (بقدرة 150 واط، و 3 منافذ) في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. يمكن استخدام هذا الملحق، المتوفر بالفعل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لشحن بنوك طاقة برايم الخاصة بالعلامة التجارية بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، توجد ثلاثة منافذ يو إس بي لتشغيل الأجهزة الأخرى، وهو متوافق مع تطبيق العلامة التجارية.

تتوفر قاعدة الشحن أنكر برايم (بقدرة 150 واط، و 3 منافذ) الآن في المزيد من الدول الأوروبية. تم إطلاق ملحق بنك الطاقة هذا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أواخر عام 2025 بعد سلسلة من الشائعات في وقت سابق من ذلك العام.

تعد قاعدة الشحن برايم حلاً للشحن السريع لبعض بنوك طاقة أنكر. وكما يوحي اسمها، يمكنها توفير طاقة تصل إلى 150 واط؛ وتشير الشركة إلى أن هذا من شأنه أن يشحن بنك طاقة أنكر برايم (بسعة 26 ألف، وبقدرة 300 واط) إلى نسبة 50٪ في حوالي 21 دقيقة. تشمل بنوك الطاقة الأخرى المتوافقة بنك طاقة برايم (بسعة 12 ألف، وبقدرة 130 واط)، وبنك طاقة برايم (بسعة 20 ألف، وبقدرة 200 واط)، وبنك طاقة برايم (بسعة 20 ألف، وبقدرة 220 واط)، وبنك طاقة برايم (بسعة 27 ألف، وبقدرة 250 واط).

يمكن استخدام قاعدة شحن أنكر برايم لشحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد، مع دعم الشحن العابر. يوجد المخرج الأساسي عبر دبابيس بوجو بقدرة 150 واط أعلى القاعدة، وهناك منافذ يو إس بي سي بقدرة 140 واط، ويو إس بي سي بقدرة 100 واط، ويو إس بي إيه بقدرة 22.5 واط على أحد الجانبين. تشمل الميزات الأخرى للملحق إضاءة ديناميكية لحالة الشحن ومراقبة الشحن عن بعد من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالعلامة التجارية. يبلغ حجمه 103 × 103 × 23 ملم، أي حوالي 4.1 × 4.1 × 0.9 بوصة، ويزن حوالي 350 جراماً، أي حوالي 12.35 أونصة.

يمكنك الآن شراء قاعدة الشحن أنكر برايم (بقدرة 150 واط، و 3 منافذ) مقابل 99.99 يورو على أمازون في بلدان مثل هولندا وإسبانيا وألمانيا. ومن غير الواضح متى سيكون المنتج متاحاً في المتجر الرسمي للعلامة التجارية عبر الإنترنت، حيث لا يزال مدرجاً على أنه غير متوفر في المخزون.

المصدر: