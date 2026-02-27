رويترز: شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع سكني بتمويل إماراتي في رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤولان إسرائيليان ورجلا أعمال فلسطينيان لوكالة الأنباء رويترز، إن شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع بتمويل إماراتي في جزء من مناطق القطاع الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية لاستيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين.

وبحسب رويترز، فإنه لم يسبق أن جرى الإعلان عن خطة لجعل شركة مقاولات فلسطينية يعمل بها عمال من غزة تشيد المجمع.

وأضافت، "يشير ذلك على ما يبدو إلى هدف بدء إعادة الإعمار بدون انتظار انسحاب إسرائيل من غزة المفترض أن يصاحب نزع سلاح حركة حماس في إطار المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار".

ومنذ توصل إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر، احتفظت إسرائيل بالسيطرة على 53٪ من غزة، حيث هدمت العديد من المباني وشيدت تحصينات عسكرية. يعيش أكثر من 2 مليون نسمة في غزة الآن في منطقة على طول الساحل تحت سيطرة حماس، معظمهم في خيام مؤقتة ومباني متضررة.

ولم تعلن الإمارات العربية المتحدة رسمياً بعد عن مشروع الإسكان، الذي أطلق عليه بعض الدبلوماسيين اسم ”مدينة الإمارات“. ووفقاً لخريطة تخطيطية اطلعت عليها رويترز، سيتم بناء المجمع بالقرب من رفح على الطرف الجنوبي لغزة، وهي منطقة هجرها سكانها ودمرتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب مع حماس.

إعادة إعمار غزة في خطة ترامب لإنهاء الحرب

ووفق رويترز حددت المصادر الأربع على أنها شركة مسعود وعلي للمقاولات (MACC) التي تتخذ من غزة مقراً لها، والتي قادت مشاريع واسعة النطاق في غزة والضفة الغربية على مدى عقود.

وقال أحد رجال الأعمال الفلسطينيين، الذي لديه معرفة مباشرة بالخطة، إن شركة MACC ستتعاون مع شركتين مصريتين لبنائها. ووصف المشروع بأنه يمتد على مساحة 74 فدانًا ويمكن أن يسكن فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في وحدات جاهزة الصنع على شكل مقطورات مكدسة على عدة طوابق.

تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة الخطط التي لم يتم الإعلان عنها علناً.

ولم يعلق مسؤول إماراتي مباشرة على الخطط، لكنه قال إن بلاده ”ملتزمة بقوة بدعم جميع جهود الإغاثة والإنعاش الدولية في غزة، بالتعاون الوثيق مع الشركاء، لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين بسرعة وفعالية“.

وتعهدت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بتقديم 1.2 مليار دولار لغزة في مؤتمر مجلس السلام. ولم ترد خططها لبناء المجمع السكني في العروض التي قدمت في المؤتمر حول إعادة الإعمار.

وكان مسؤول أمريكي قد صرح لرويترز في وقت سابق أن الإمارات تنسق مع واشنطن ومجلس السلام واللجنة التكنوقراطية الفلسطينية بشأن مشروع الإسكان.

وتعد الإمارات واحدة من أكبر المانحين لغزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، حيث قدمت ما يقرب من 3 مليارات دولار من المساعدات، وفقًا لوزير خارجيتها. وقد أقامت علاقات وثيقة مع إسرائيل بعد إقامة علاقات دبلوماسية في عام 2020 بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال رجل الأعمال الفلسطيني الذي لديه معرفة مباشرة بتخطيط المجمع إن شركة MACC والشركتين المصريتين تعاقدتا مع شركة مصرية كبيرة لتنفيذ المشروع في غزة. ورفض الكشف عن هوية الشركة المصرية، قائلاً إن الإمارات العربية المتحدة ستدفع لها في النهاية. وفق صحيفة جيروزاليم بوست

وأضاف أن الأعمال لم تبدأ بعد على أرض الواقع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إسرائيل لم توافق بعد على خطط المجمع.

وقال دبلوماسي غربي مطلع على المشروع إن المقاولين الذين كان من المقرر أن يزوروا موقع العمل في وقت سابق من هذا الشهر لم يصلوا بعد، ومن غير الواضح ما إذا كانت الزيارة قد تمت أم لا.

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، قامت شركة MACC ببناء محطات لتحلية المياه ومحطات ضخ المياه ومنشآت الطاقة الشمسية والجسور والمباني في غزة والضفة الغربية، بتمويل من شركاء بما في ذلك البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).