تكنولوجيا: تسريب سعر هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن قبل الإعلان الرسمي

من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2026، والذي سينطلق في 2 مارس. ومع ذلك، يبدو أن سعره قد تسرب بالفعل.

من المتوقع أن تكشف موتورولا رسميا عن هاتف إيدج 70 فيوجن في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2026 الشهر المقبل. ومع ذلك، وقبل هذا الكشف الكبير، تخطط الشركة لعرض تقديمي مبكر في 28 فبراير. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن الهاتف رسميا بعد، فقد تم تسريب تفاصيل تسعيره بالفعل.

يأتي التسريب الأخير من بيلبيل كون، وهو مسرب معروف يتمتع بسجل حافل من الكشف الدقيق عن تفاصيل المنتجات قبل إطلاقها. ووفقا للمعلومات التي تمت مشاركتها، سيصل هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن إلى أوروبا بتكوين واحد يتميز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. ويُقال إن خيارات الألوان الأولية تشمل الأخضر الرياضي، والأسود الظلي، والأزرق الشرقي. قد تكون هناك متغيرات أو ألوان إضافية لاحقا، ولكن لم يتم تأكيد أي شيء آخر حتى الآن.

أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع إطلاق هاتف إيدج 70 فيوجن في فرنسا بسعر 499 يورو. يمثل هذا زيادة قدرها 100 يورو مقارنة بهاتف إيدج 60 فيوجن السابق. ومع ذلك، يُقال إن السعر الأعلى يعكس مكانة أكثر تميزا في سوق الفئة المتوسطة. وفي دول منطقة اليورو الأخرى، قد تبدأ الأسعار من مستوى أقل، حيث يُذكر أنها تبدأ من 429 يورو، اعتمادا على المنطقة.

من التفاصيل الرئيسية الأخرى التي أكدها التسريب أن الإصدار الأوروبي سيحتفظ بالبطارية الكبيرة التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة والتي تم الإعلان عنها بالفعل للطراز الهندي. وستدعم هذه البطارية أيضا الشحن السريع بقدرة 68 واط.

