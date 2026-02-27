واشنطن تسمح بمغادرة موظفين من سفارتها في إسرائيل بسبب مخاطر أمنية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لعدد من موظفي بعثتها الدبلوماسية وأفراد أسرهم بمغادرة البلاد، على خلفية مخاطر أمنية متزايدة.

وقد يكون بعض التحذيرات من دون إشعار مسبَق، بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية.

وفي الصّدد ذاته، دُعي الأميركيون المقيمون في إسرائيل إلى التفكير في مغادرة البلاد، طالما استمرت الرحلات الجوية التجارية.

"الأولوية هي المغادرة سريعًا"

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رسالة وجهها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل إلى أفراد البعثة، تأكيده أن "الأولوية القصوى هي مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن"، في إشارة إلى تصاعد التحديات الأمنية خلال المرحلة الحالية.

وقال إن دعوة السفارة "ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران اليوم، لذا ركّزوا على حجز مقعد إلى كل دولة يمكنكم منها مواصلة رحلتكم إلى واشنطن. الأولوية القصوى هي مغادرة البلاد سريعًا على أي حال".

وأضاف هاكابي أنه قد تتوفر رحلات جوية إضافية في الأيام المقبلة، وقد لا تتوفر.

وفي الوقت نفسه، ذكر هاكابي للموظفين أنه "لا داعي للذعر، ولكن بالنسبة لمن يرغبون في المغادرة، من المهم التخطيط لمغادرتهم في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أنه سيعقد اجتماعًا مع الموظفين، لتقديم المزيد من المعلومات.

المصدر : وكالات - عرب 48