حاكم أم القيوين يستقبل القنصل القطري

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين والقنصل القطري، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار.