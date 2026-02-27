اخبار العالم

بالصور: الأمير هاري وميغان يلتقيان بالنازحين من غزة لتلقي العلاج في الأردن

القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرى الأمير البريطاني هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل، أمس الأربعاء زيارة إنسانية إلى الأردن تستمر يومين، تركز على دعم الجهود الصحية للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها رحبت بالزوجين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق، حيث التقيا شبابًا لاجئين في مركز الشباب وشاركا الأطفال أنشطة رياضية وفنية وموسيقية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الزيارة تهدف إلى البناء على تعاون سابق شمل توفير لقاحات كوفيد-19، وإجلاء مرضى من غزة لتلقي العلاج، وتعزيز خدمات الصحة النفسية.

وشارك الزوجان في اجتماع مع ممثلي دول مانحة وشركاء أمميين ومسؤولين أردنيين لبحث دعم الخدمات الصحية للأردنيين واللاجئين، كما زارا "المستشفى التخصصي" في عمّان للاطمئنان على أطفال تم إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية.

 

المصدر : النهار

