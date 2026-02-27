تكنولوجيا: هذه الثغرة في الخصوصية تتيح لأي شخص تتبعك باستخدام إشارات من مستشعرات ضغط إطارات سيارتك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدى تفويض السلامة واسع النطاق عن غير قصد إلى خلق ثغرة هائلة في الخصوصية، مما يسمح لأي شخص يمتلك معدات راديو غير مكلفة بتتبع أنماط حركة المركبات.

اكتشف باحثون في معهد “آي إم دي إي إيه للشبكات” (IMDEA Networks) خللاً كبيراً في الخصوصية في السيارات الحديثة. وكشفت دراسة حديثة استمرت 10 أسابيع أن نظام مراقبة ضغط الإطارات، وهو ميزة سلامة إلزامية في العديد من المناطق منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يبث إشارات غير مشفرة يمكن اعتراضها لتتبع تحركات المركبات في الوقت الفعلي. ونظراً لأن هذه المستشعرات تنقل معرفاً دائماً وفريداً بنص عادي (نص غير مشفر) لتنبيه كمبيوتر السيارة بانخفاض ضغط الإطارات، يمكن لأطراف ثالثة التقاط هذه الموجات الراديوية بسهولة.

على عكس المراقبة التقليدية المعتمدة على الكاميرات والتي تتطلب خط رؤية مباشراً، تمر إشارات مستشعر الإطارات التلقائية هذه عبر الجدران والمركبات الأخرى. ويتيح ذلك لأجهزة الاستقبال اللاسلكية الصغيرة والمخفية – والتي قد لا تتجاوز تكلفتها 100 دولار لكل منها – التقاط البيانات من السيارات المتحركة على مسافات تتجاوز 50 متراً (164 قدماً).

خلال القياسات الميدانية، جمع فريق البحث أكثر من ستة ملايين رسالة من أكثر من 20 ألف مركبة. ومن خلال مطابقة الإشارات من الإطارات الأربعة، يمكن لشبكة من أجهزة الاستقبال منخفضة التكلفة هذه استنتاج معلومات حساسة للغاية بشكل منهجي، بما في ذلك الجدول اليومي للسائق، ونوع المركبة، وحتى وزن البضائع التي يتم نقلها.

تبرز النتائج – المفصلة في الورقة البحثية المقبولة في مؤتمر IEEE WONS لعام 2026 – فجوة صارخة في لوائح الأمن السيبراني الحالية للمركبات. ويقول الباحثون إنه نظراً لأن أنظمة المراقبة صُممت في الأصل حصرياً للسلامة وليس للأمن، فإن الافتقار إلى المصادقة الأساسية يترك السائقين عرضة للمراقبة السلبية واسعة النطاق. ونتيجة لذلك، يحث الباحثون بشدة صانعي السياسات وشركات تصنيع السيارات على فرض تدابير صارمة تركز على الخصوصية في هياكل المركبات المستقبلية لمنع استغلال أنظمة السلامة الروتينية كسلاح.

