حزب الله: لن نتدخل بضربات إيران "المحدودة" إلا في حالتين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول في حزب الله ، الاربعاء 25 فبراير 2026 ، إن الحزب لا يعتزم التدخل عسكريًا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران، محذرًا في المقابل من أن استهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أو "السعي لإسقاط النظام"، سيُعدّ خطًا أحمر.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في حزب الله، قالت إنه تحفظ عن ذكر هويته، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واحتمالات توجيه واشنطن ضربات عسكرية لطهران.

وقال المسؤول إن "إذا كانت الضربات الأميركية لإيران محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا"، مضيفًا: "لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الإيراني أو استهداف شخص المرشد آية الله علي خامنئي، فالحزب سيتدخل حينها".

وشدد على أن أي استهداف لخامنئي "سيكون بمثابة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، كما أنّ أي حرب هدفها إسقاط النظام في إيران، تعني حكما أنّ اسرائيل ستسارع الى شن حرب على لبنان".

وأوضح أنه إزاء هذا السيناريو، فإن "تدخل الحزب حينها لن يكون محدودا إنما قتالا وجوديا".

وذكر المسؤول ذاته أن امتناع الحزب عن الرد على تلك الضربات "ووقوفه خلف الدولة اللبنانية له حد أقصى"، موضحا "لا يمكن أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية من دون حساب وردّ إلى ما لا نهاية".

المصدر : وكالات