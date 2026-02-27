تكنولوجيا: ظهور ما قد يكون هاتف جوجل بيكسل الرائد الجديد بشريحة تينسور جي 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر ما قد يكون هاتف بيكسل 11 برو إكس إل على منصة جيك بنش. ويتميز الجهاز بشريحة غريبة نوعاً ما، كما أنه يحتوي على 12 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي على الرغم من مواصفاته الرائدة. قد تبتعد شريحة تينسور جي 6 من جوجل عن أسلافها بعدد أقل من أنوية المعالج عما أُشيع سابقاً.

أطلقت جوجل للتو هاتف بيكسل 10 إيه عالمياً (المتاح حالياً بسعر 499 دولاراً على أمازون). في السنوات السابقة، قامت الشركة بتزويد هواتفها الذكية من السلسلة إيه بنفس جيل الشرائح المستخدم في نظيراتها الرائدة. ومع ذلك، وصل هاتف بيكسل 10 إيه بشريحة تينسور جي 4 الأقدم بدلاً من شريحة تينسور جي 5 الموجودة في هواتف بيكسل 10 الذكية الأخرى.

الآن، تشير قائمة جيك بنش المسربة إلى أن جوجل تخطط لخطوة غير معتادة لسلسلة بيكسل 11 القادمة. وكما هو الحال دائماً، لا توفر منصة قياس الأداء اسماً تجارياً. ومع ذلك، فقد تم بالفعل تحديد “جوجل كودياك” كاسم رمزي لهاتف بيكسل 10 برو إكس إل.

في السابق، كان من المتوقع أن تعتمد الشركة في تصميم شريحة تينسور جي 6 على عقدة N3P من شركة تي إس إم سي مع نواة أساسية واحدة من نوع آرم كورتيكس – إكس 930، وستة أنوية أداء من نوع كورتيكس – إيه 730، ونواة كفاءة واحدة من نوع كورتيكس – إيه 530. وإذا كان تسريب جيك بنش المبكر صحيحاً، فقد تحتوي شريحة تينسور جي 6 على نواة معالج أقل مما كان يُعتقد سابقاً.

على وجه التحديد، تذكر قائمة التقييم وجود نواة أساسية تعمل بتردد 4.11 جيجاهرتز، مع أربعة أنوية في المجموعة الثانية تصل إلى 3.38 جيجاهرتز ونواتين في المجموعة الثالثة تصل إلى 2.65 جيجاهرتز. وعلاوة على ذلك، تشير القائمة إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ووحدة معالجة رسومات باور في آر من سلسلة سي طراز CXTP-48-1536 لتحل محل DXT-48-1536 الموجودة داخل شريحة تينسور جي 5. في هذه المرحلة، لا يوجد ضمان بأن هذه القائمة أصلية. ولا يُتوقع إطلاق سلسلة بيكسل 11 حتى الصيف، وكذلك شريحة تينسور جي 6.

المصدر: