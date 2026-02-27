شكرا لقرائتكم خبر عن سهم نتفليكس يرتفع بقوة بعد انسحابها من عرض الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواجه عملة البيتكوين ضغوطًا فنية قوية، إذ تكافح لاختراق ثلاثة مستويات مقاومة رئيسية في الوقت نفسه، بينما قد يتوقف انتهاء السوق الهابطة على قدرتها على تجاوز هذه الحواجز خلال شهر مارس.

صراع مع ثلاث مقاومات رئيسية

أظهرت بيانات منصة TradingView أن زوج البيتكوين/دولار كان يتداول قرب مستوى 67,720 دولارًا، بعد أن واجه رفضًا عند الحاجز النفسي البالغ 70 ألف دولار.

ويشير تحليل هيكل السوق الحالي إلى تكتل عدة عوائق فنية اندمجت لتشكّل منطقة مقاومة قوية، تتمثل في:

المتوسط المتحرك الأسي لـ200 أسبوع عند 68,330 دولارًا

أعلى مستوى تاريخي سابق لعام 2021 عند 69,000 دولار

المستوى النفسي 70,000 دولار

وقد فشل البيتكوين في استعادة أي من هذه المستويات عقب صعوده إلى 70,040 دولارًا يوم الأربعاء.

وقال المحلل المعروف باسم Captain Faibik إن العملة تحتاج إلى إغلاق شمعة أسبوعية فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ200 أسبوع للحفاظ على الزخم الصعودي. وأضاف أنه في حال تحقق ذلك، يمكن توقع ارتداد نحو مستوى 80 ألف دولار خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن شهر مارس قد يكون شهرًا صعوديًا.

وكان موقع Cointelegraph قد أفاد سابقًا بأن السوق الهابطة قد تنتهي إذا تمكن سعر البيتكوين من اختراق متوسط تكلفة الشراء لحاملي العملة ضمن الفئة العمرية بين 18 و24 شهرًا، والذي يقع عند 74,500 دولار.

خمسة أشهر متتالية من الخسائر

تؤكد بيانات تاريخية من منصة CoinGlass أن البيتكوين تتجه لتسجيل خامس شهر متتالٍ من التراجع، بعدما انخفضت بنسبة 14% خلال فبراير. وكانت آخر مرة شهدت فيها العملة سلسلة مماثلة من الخسائر في نهاية عام 2018، خلال ذروة السوق الهابطة آنذاك.

وأشار محلل يُدعى أليكس إلى أن البيتكوين تقترب من تسجيل سلسلة هبوط نادرة، موضحًا أن المرة السابقة في عامي 2018 و2019 أعقبها خمس شموع شهرية خضراء قوية وارتفاع بأربعة أضعاف.

فبعد تراجع بنسبة 57% بين أغسطس 2018 ويناير 2019، سجلت البيتكوين خمس أشهر متتالية من المكاسب، لترتفع بنسبة 317% من 3,329 دولارات إلى 13,880 دولارًا.

وإذا تكررت الأنماط التاريخية، فقد يبدأ انعكاس الاتجاه في أبريل، خاصة مع اقتراب ضغوط البيع من مستويات تشير إلى حالة إنهاك في السوق.