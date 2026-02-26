ارتفاع السندات مرتفعة العائد يشير إلى تصاعد المخاطر والطلب في تعدين البيتكوين وبنية الذكاء الاصطناعي

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، المدفوع جزئيًا بتوسع شركات تعدين البيتكوين، اعتمادًا متزايدًا على إصدارات السندات مرتفعة العائد لتمويله، ما يعكس كيفية تسعير المقرضين لكل من المخاطر والفرص في هذا المجال.

ووفقًا لأحدث نشرة صادرة عن TheEnergyMag، جمعت الشركات المرتبطة بتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نحو 33 مليار دولار من السندات الممتازة طويلة الأجل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، باستثناء الديون القابلة للتحويل، وهي سندات يمكن تحويلها لاحقًا إلى أسهم وغالبًا ما تنطوي على ديناميكيات مخاطر مختلفة.

ويبرز فارق أسعار الفائدة بوضوح، إذ تقترض شركات المرافق المنظمة وشركات الطاقة التقليدية عادة بمعدلات تتراوح بين 4% و5%، بينما يدفع المُصدرون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة معدلات أقرب إلى 7% إلى 9%.

وبحسب شركة Janus Henderson Investors، نقلًا عن BofA Global Research، بلغ متوسط الكوبون على الديون الأمريكية مرتفعة العائد المُصدرة حديثًا نحو 7.2% في أواخر 2025، مقارنة بمستويات تراوحت بين 8% و9% في عام 2023، وذلك حتى 30 نوفمبر.

أما الشركات التي تقع في الطرف الأعلى من هذا النطاق، فهي في الغالب شركات تعدين أصول رقمية حالية أو سابقة تحولت إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن تكلفة رأس المال لا تزال مرتفعة نسبيًا لهذه الفئة.

وأشار TheEnergyMag إلى إصدارات حديثة، من بينها CoreWeave بمعدلات 9.25% و9% في مايو ويوليو 2025، وApplied Digital عند 9.2% في نوفمبر، وTeraWulf عند 7.75%، وCipher Mining عند 7.125% و6.125%.

تحدد التصنيفات الائتمانية والمخاطر المتصوَّرة فروقات أسعار الفائدة في تمويل تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. المصدر: TheEnergyMag.

وكتب TheEnergyMag: “الرسالة من المقرضين واضحة. الأحمال المنظمة وتوليد الطاقة بعقود طويلة الأجل لا تزال تُعامل كبنية تحتية. أما الذكاء الاصطناعي والبيتكوين، حتى عندما يكونان مرتبطين باتفاقيات شراء طويلة الأجل، فلا يزالان يُعاملان كائتمان نمو.”

تسارع طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

رغم المخاوف من الإفراط في الإنفاق واحتمال حدوث فائض في الطاقة الاستيعابية، يظل التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الاتجاهات الاقتصادية وأكثرها جذبًا للطلب في وول ستريت.

وتجلّى حجم هذا الزخم يوم الأربعاء عندما أعلنت شركة Nvidia لصناعة الرقائق نتائج قوية للربع الرابع، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 94% وزادت إيراداتها بنسبة 73% على أساس سنوي، مسجلة صافي دخل بلغ 43 مليار دولار وإيرادات بقيمة 68.1 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تخطط شركات تعدين البيتكوين لإضافة نحو 30 غيغاواط من قدرة الطاقة الجديدة الموجهة لأحمال الذكاء الاصطناعي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قدرتها التشغيلية الحالية. ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذه المشاريع لا يزال في مراحل التطوير أو التخطيط المبكر، فإن القطاع أوضح أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تمثل أولوية استراتيجية له.