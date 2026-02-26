ارتفاع السندات مرتفعة العائد يشير إلى تصاعد المخاطر والطلب في تعدين البيتكوين وبنية الذكاء الاصطناعي

تام شمس - الخميس 26 فبراير 2026 11:59 مساءً - يدفع المُصدرون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة معدلات فائدة تصل إلى 9% على ديونهم، في ظل مطالبة المقرضين بعوائد أعلى مقارنةً بشركات المرافق التقليدية.
يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، المدفوع جزئيًا بتوسع شركات تعدين البيتكوين، اعتمادًا متزايدًا على إصدارات السندات مرتفعة العائد لتمويله، ما يعكس كيفية تسعير المقرضين لكل من المخاطر والفرص في هذا المجال.
ووفقًا لأحدث نشرة صادرة عن TheEnergyMag، جمعت الشركات المرتبطة بتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نحو 33 مليار دولار من السندات الممتازة طويلة الأجل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، باستثناء الديون القابلة للتحويل، وهي سندات يمكن تحويلها لاحقًا إلى أسهم وغالبًا ما تنطوي على ديناميكيات مخاطر مختلفة.
ويبرز فارق أسعار الفائدة بوضوح، إذ تقترض شركات المرافق المنظمة وشركات الطاقة التقليدية عادة بمعدلات تتراوح بين 4% و5%، بينما يدفع المُصدرون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة معدلات أقرب إلى 7% إلى 9%.
وبحسب شركة Janus Henderson Investors، نقلًا عن BofA Global Research، بلغ متوسط الكوبون على الديون الأمريكية مرتفعة العائد المُصدرة حديثًا نحو 7.2% في أواخر 2025، مقارنة بمستويات تراوحت بين 8% و9% في عام 2023، وذلك حتى 30 نوفمبر.
أما الشركات التي تقع في الطرف الأعلى من هذا النطاق، فهي في الغالب شركات تعدين أصول رقمية حالية أو سابقة تحولت إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن تكلفة رأس المال لا تزال مرتفعة نسبيًا لهذه الفئة.
وأشار TheEnergyMag إلى إصدارات حديثة، من بينها CoreWeave بمعدلات 9.25% و9% في مايو ويوليو 2025، وApplied Digital عند 9.2% في نوفمبر، وTeraWulf عند 7.75%، وCipher Mining عند 7.125% و6.125%.
وكتب TheEnergyMag: “الرسالة من المقرضين واضحة. الأحمال المنظمة وتوليد الطاقة بعقود طويلة الأجل لا تزال تُعامل كبنية تحتية. أما الذكاء الاصطناعي والبيتكوين، حتى عندما يكونان مرتبطين باتفاقيات شراء طويلة الأجل، فلا يزالان يُعاملان كائتمان نمو.”
تسارع طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
رغم المخاوف من الإفراط في الإنفاق واحتمال حدوث فائض في الطاقة الاستيعابية، يظل التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الاتجاهات الاقتصادية وأكثرها جذبًا للطلب في وول ستريت.
وتجلّى حجم هذا الزخم يوم الأربعاء عندما أعلنت شركة Nvidia لصناعة الرقائق نتائج قوية للربع الرابع، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 94% وزادت إيراداتها بنسبة 73% على أساس سنوي، مسجلة صافي دخل بلغ 43 مليار دولار وإيرادات بقيمة 68.1 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، تخطط شركات تعدين البيتكوين لإضافة نحو 30 غيغاواط من قدرة الطاقة الجديدة الموجهة لأحمال الذكاء الاصطناعي، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قدرتها التشغيلية الحالية. ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذه المشاريع لا يزال في مراحل التطوير أو التخطيط المبكر، فإن القطاع أوضح أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تمثل أولوية استراتيجية له.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع السندات مرتفعة العائد يشير إلى تصاعد المخاطر والطلب في تعدين البيتكوين وبنية الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.