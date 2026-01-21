انت الان تتابع خبر بارزاني طالبا المساعدة من بابا الفاتيكان: قلقون من ظهور داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، ان "هناك قلق من ظهور تنظيم داعش مجدداً"، مبينا ان "ذلك يشكل خطراً على الجميع ويتطلب التكاتف ووضع خطة لحل هذا الموضوع".

وأضاف "طلبت من بابا الفاتيكان أن يساعدنا ويدعمنا بقوته المعنوية"، لافتا الى انه "خلال اتصاله بالرئيس السوري احمد الشرع طلب منه ألا تتحول المعركة إلى حرب بين الكرد والعرب، وأن لا يتم التعدي على الكرد، إضافة إلى حل جميع المشاكل عبر الحوار".

