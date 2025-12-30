الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:21 صباحاً - كيف اطلع ترتيب الطالب في نظام نور وما هي خطوات التسجيل 1447؟

يهتم نظام نور داخل المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات المتميزة، والخاصة بالنظام التعليمي الذي يشمل جميع أولياء الأمور والطلبة في كافة المدارس المختلفة في السعودية، ومن أهم تلك الخدمات المقدمة إمكانية معرفة النتائج، بالإضافة إلى الإطلاع على الكشف الخاص بالدرجات التابع لوزارة التعليم بالسعودية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية معرفة ترتيب الطالب في نظام نور 1447.

كيف اطلع ترتيب الطالب في نظام نور 1447

يستطيع أولياء الأمور متابعة أبنائهم الطلبة من خلال نظام نور، والتعرف على ترتيب الطالب بكل سهولة، وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تكون كالتالي:-

توجه لمنصة نور مباشرة من خلال هذا الرابط .

ستظهر أمامك العديد من الخيارات المختلفة، اضغط على “تقارير الدرجات”.

ثم اضغط على كشف مراجعة درجات الطلاب

اضغط على الخيار الظاهر في الأسفل “النسبة المئوية للطلاب”.

قم بالضغط بعدها على خانة “أعلى نسبة مئوية”، أو خيار “العشرة الأوائل”.

اقرأ أيضا: خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور 1447 ومتى نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول

خطوات التسجيل في نظام نور 1447

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالسماح لكافة المشاركين في العملية التعليمية بإمكانية التسجيل في نظام نور عبر الإنترنت، حتى تعم الفائدة من جميع الخدمات المقدمة من النظام، سواء كان أولياء الأمور أو الطلاب أو طاقم التعليم والإداري، ولكن هذا التسجيل يتطلب عدد من الخطوات المتتالية وهي كالتالي:-

توجه مباشرة لمنصة نظام نور الرئيسية.

انقر على تسجيل الدخول الخاص بولي الأمر.

سجل كافة البيانات المطلوبة عن الطالب، ومنها رقم الهوية ورقم الإقامة، وتاريخ الميلاد.

الضغط على الخيار الصحيح من ضمن الخيارات الظاهرة أمامك، والتي توضح صلة القرابة بينك وبين الطالب.

ثم توجه للصفحة التالية لتسجيل بياناتك كولي أمر.

اضغط على حفظ البيانات، ثم إرسال.

وبذلك يتم التسجيل في نظام نور بنجاح.

اقرأ أيضا: كيفية ربط الأبناء في نظام نور عن طريق الأم 1447 وكيفية متابعة مستواهم

اقرأ أيضا: رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر برقم الهوية لعام 1447 وكيفية استرجاع كلمة السر

وهنا نصل لختام مقالنا بعد عرض الخطوات التفصيلية التي تساعدك في كيفية معرفة ترتيب الطالب في نظام نور، كما تم إسدال الخطوات التي من خلالها تستطيع تسجل نفسك ك ولي أمر جديد في منصة نور التعليمية، وتتابع أبنائك على هذه المنصة المتميزة أول بأول.