نواب للسومرية: نراعي "الجودة" في حسم الرئاسات وليس التوقيتات فقط

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو كتلة اشراقة كانون احمد الشرماني للسومرية ان "هناك مسارين لا يمكن التغاضي عن احدهما في مسارات تشكيل الحكومة، وهو الالتزام بالمدد الدستورية ومراعاة جودة ونوعية مخرجات الاستحقاقات، حيث يجب ان تكون الشخصيات المختارة للرئاسات تتناسب مع تطلعات المواطنين والتحديات التي تحدق بالعراق".من جانبه قال النائب عن ائتلاف قوى الدولة جواد الساعدي للسومرية ان "الرئاسات مترابطة ولا تدار من قبل طرف واحد، لذلك فان انجاز هيئة رئاسة البرلمان بمثابة حلحلة الازمات داخل كل بيت مكوناتي".

واعتبر ان "خطوة انجاز استحقاقات رئاسة البرلمان بمثابة حل 50% من مسار تشكيل الحكومة ولايزال هناك مهمة اختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر المتمثلة بالاطار"، متوقعا ان "كل ذلك لن يتجاوز مدة الشهر الواحد تقريبا".