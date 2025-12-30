انت الان تتابع خبر حيدر الملا: التنازل عن رئاسة البرلمان رسالة واضحة بأننا نضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الشخصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها الخليج 365، إن "العزم بقيادة الرئيس مثنى السامرائي يرسّخ نهج الدولة كخيار استراتيجي ثابت، ويؤكد أن الاستقرار ومواجهة الأزمات جزء أصيل من رؤيته في العمل السياسي".



وأضاف الملا أن "التنازل عن رئاسة مجلس النواب لم يكن إلا رسالة واضحة بأننا نضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الشخصية، وأن قوتنا الحقيقية تنبع من ثوابتنا الراسخة وعمقنا الجماهيري".