هل يمكن تسوية المخالفات المرورية على شكل أقساط للمستفيدين من الضمان الإجتماعي؟ وما هي طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية بالتعرف على إمكانية تسديد المخالفات المرورية على أقساط للاستفادة من الضمان الاجتماعي.

في حال كنت ترغب في معرفة هل يمكن تسوية المخالفات المرورية على شكل أقساط للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فيرجى العلم بأن وزارة الضمان الاجتماعي قد أكدت على ضرورة سداد المخالفات المرورية بشكل كامل وفوري حتى يتمكن المستفيد من الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى.

مع توضيح عدم وجود إمكانية سداد المخالفات المرورية على أقساط بالنسبة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي وكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

في إطار الإجابة عن هل يمكن تسوية المخالفات المرورية على شكل أقساط للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، يرجى العلم بأن الوزارة في المملكة العربية السعودية قد أتاحت إمكانية الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال ما يلي:

قم بالذهاب بشكل مباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. اضغط على أيقونة “أبشر أفراد”. ثم قم باختيار “خدماتي”. اختر الخدمات المرورية ثم قم بالاعتراض على المخالفات المرورية. حدد المخالفة وقم بالضغط على أيقونة “عرض”. وضح سبب الاعتراض على المخالفة. ثم قم بالضغط على الموافقة على كافة الشروط والأحكام. اضغط على حفظ وإرسال.

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي واحد من أهم برامج الدعم التي توفرها المملكة العربية السعودية إلى المواطنين وفقًا لمجموعة من الشروط المحددة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.