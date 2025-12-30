الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:14 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية تحدد خطوات الاستعلام عن الضمان المطور النفاذ الوطني

وزارة الموارد البشرية تحدد خطوات الاستعلام عن الضمان المطور النفاذ الوطني

الموارد البشرية تحدد خطوات الاستعلام عن الضمان المطور النفاذ الوطني، وذلك بغرض العمل على التسهيل على المواطنين، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي المطور واحد من أهم البرامج التي يتم من خلالها العمل على تقديم الدعم للمواطنين، لذلك وفرت المملكة طريقة للاستعلام عبر النفاذ الوطني، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال النفاذ الوطني الموحد.

إذا كنت من المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، يمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال النفاذ الوطني الموحد. الدخول إلى قائمة الطلبات. الضغط على الطلب الخاص بك، ومن خلال ذلك سوف تتعرف على حالة الطالب سواء كان مؤهل أو غير مؤهل.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

في حالة إذا كنت ترغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، يجب عليك الالتزام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور. في حالة إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع بشكل طبيعي من خلال النفاذ الوطني الموحد. الضغط على خانة الذهاب إلى الملف الموحد. كتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، وهي (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – الاسم بالكامل – العمر – الجنسية – رقم الحساب البنكي). من الضروري أن يتم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. كتابة البيانات الخاصة بمحل السكن. إدخال البيانات الخاصة بدخل أفراد العائلة. الضغط على إرسال الطلب، ومن الضروري العمل على متابعة حالة الطلب للتأكد من حالة القبول.

مواعيد نزول أهلية الضمان الاجتماعي المطور ومواعيد نزول الدعم

طبقًا لما تم الإعلان عنه، يتم الاستعلام عن الأهلية في الفترة ما بين 25 إلى 27 من كل شهر ميلادي، ويتم بعدها نزول الدعم أول كل شهر ميلادي، لذلك يجب الاستعلام عن الأهلية في ذلك الموعد المحدد.

الضمان الاجتماعي المطور هو أهم وسائل الدعم التي يتم تقديمها إلى مواطنين المملكة، وذلك راجع إلى أن المواطن السعودي الذي ينتمي لفئة الدخل المحدود يعتمد عليه بشكل كبير لمواجهة أعباء الحياة، لذلك سهلت الجهات المسؤولة كل ما يخص ذلك البرنامج.