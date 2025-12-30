الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:14 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية توضح أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

وزارة الموارد البشرية توضح أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

يعد الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية والتي تسعى إلى دعم المواطنين من خلال صرف مرتب خاص لهم بشكل شهري وتتوقف قيمة الراتب على حالة المواطن، وهناك العديد من التساؤلات التي تم طرحها مؤخراً حول الشروط التي يجب توافرها من أجل حصول المرأة المتزوجة على الاستفادة من الضمان المطور، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على الإجابة الصحيحة على هذا التساؤل وأهم الشروط الأخرى لكافة المواطنين.

شروط الحصول على الضمان المطور للمتزوجة

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها والتي تم الإشارة إليها من قبل وزارة الموارد البشرية من أجل حصول السيدة المتزوجة على الضمان المطور، وتتضح هذه الشروط فيما يلي:

لابد من تقديم كافة البيانات المختلفة عن الزوج.

يجب توضيح الدخل الكلي الذي يتم الحصول عليه من قبل الزوج من العمل الذي يقوم به سواء كان في القطاع الحكومي أو الأعمال الحرة.

لابد من معرفة جميع البيانات عن السكن الذي يتم الإقامة الحالية به.

كتابة رقم الهاتف بشكل صحيح وذلك من أجل استقبال رسائل البرنامج عليه.

عدم تجاوز الحد الأقصى الذي يحصل عليه الزوج عن 1100 ريال سعودي.

يجب أن تكون السيدة المتقدمة للطلب سعودية الجنسية ومقيمة دائماً داخل المملكة.

خطوات التسجيل في الضمان المطور

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب القيام بها من أجل التسجيل في الضمان المطور من قبل جميع المواطنين، والتي تتضح فيما يلي:

يجب زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية من خلال هذا الرابط .

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك وكذلك البيانات الأخرى المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف وغيرها.

يجب كتابة كلمة المرور وكذلك اسم المستخدم.

سوف يتم ظهور رمز التحقق في الصورة التي سوف تظهر أمامك لذلك يجب إدخاله بشكل صحيح.

في النهاية يتم الضغط على كلمة ” تسجيل الدخول”.

الضمان الاجتماعي المطور يعد من البرامج الهامة التي تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية والتي تساهم في زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل كما أنه يسعى إلى تقديم المزيد من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين السعوديين.