رابط استخراج البطاقة الوطنية بدل فاقد 1447 برقم الهوية رابط إنتاج بدل فاقد الهوية الوطنية السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:14 صباحاً - قامت وزارة الداخلية الصاحب مسئوليةة عن الأوضاع المدنية بالمملكة العربية السعودية بإدخار خدمة بدل فاقد الهوية الوطنية وذلك بشكل إلكتروني من خلال الضغط على رابط بدل فاقد الهوية الوطنية السعودية، وبالتالي أصبح من السهل على المواطنين السعوديين استخراج بدل فاقد الهوية، وفيما يلي نعرض لكم المزيد من المعلومات بخصوص هذا الموضوع.

كيفية الإبلاغ عن فقد الهوية الوطنية السعودية

يتعرض بعض المواطنين السعوديين إلى فقد بطاقة الهوية المخصصة بهم، لذلك يتساءلون عن كيفية الإبلاغ عن فقدانها بشكل إلكتروني، ومن الممكنهم القيام بذلك من خلال إتباع هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع أبشر من خلال الضغط على هذا الرابط.

الضغط على لائحة خدماتي.

النقر على الأوضاع المدنية، ثم الضغط على خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

تعيين نوع الوثيقة (الهوية الوطنية).

تسجيل المعلومات الحاضرة في الصفحة.

تحديد موعد لاستلام بطاقة الهوية عن طريق الضغط على خدمة إنتاج بدل فاقد الهوية.

وفي النهايةً الذهاب في الموعد الذي تم تحديده.

خطوات إنتاج بدل فاقد الهوية السعودية

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات إخراج بدل فاقد الهوية عبر موقع أبشر، وفيما يلي نعرض لكم هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر من هنا اعلي.

بعد تسجيل دخولك إلى منصة أبشر قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

سوف تبدو أمامك صورة بها نموزج مرئي قم بإدخال النموزج.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

وبعدها أنقر فوق ” خدمات”.

سوف تبدو أمامك صفحة جديدة أختر منها ” الأوضاع المدنية”.

اضغط على ” طلب وثيقة بدل فاقد”.

ستبدو لك عدة وثائق اختر منها ” بطاقة الهوية الوطنية “.

اضغط على التالي، ثم قم بالنقر على تأكيد.

ثم عليك القيام بحجز موعد وتحديد المكان الذي ترغب في استلام بطاقة الهوية منه.

قم بالكبس على زر البحث، ثم أنتظر قليلاً حتى يبدو أمامك تأكيد موعد فريضة الحجز.

وفي النهايةً قم بطباعة وثيقة فريضة الحجز التي تقوم بعرضها نحو استلام بطاقة الهوية.

غرامة إخراج بدل فاقد بطاقة الهوية الوطنية السعودية

من الأسئلة التي يطرحها عديد من الناس هي الغرامة المالية التي يتم دفعها عن فقد بطاقة الهوية، وإلا أن وزارة الداخلية للظروف المدنية لم تفرض على المواطنين أي غرامة مالية نحو فقدان بطاقة الهوية في المرة الأولى.

إلا أن إذا تكرر فقدان المواطن لبطاقة هويته زيادة عن مرة فسوف يقوم بدفع 100 ريال سعودي في حالة فقدها للمرة الثانية، و300 ريال نحو فقدها في المرة الثالثة، وسوف يضطر المواطن لدفع 1000 ريال نحوما يفقد بطاقة الهوية في المرة الرابعة.

وبذلك قدمنا لكم كيفية الإبلاغ عن فقد الهوية الوطنية السعودية، كما عرضنا لكم خطوات إخراج بدل فاقد الهوية عبر منصة أبشر، وفي النهايةً ذكرنا الغرامة المالية المفروضة نحو إنتاج بدل فاقد الهوية، نتمنى لكم مزيد من الفائدة.