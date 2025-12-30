الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 10:14 صباحاً - كيف أضيف المرفقات 1447 في نظام نور وماهي المرفقات المطلوبة

يعتبر سؤال إضافة المرفقات في نظام نور للعام الدراسي 1447 هو استفسار شائع يطرحه العديد من أولياء الأمور الذين يسعون لتسجيل أبنائهم في الصف الأول، ويأتي هذا الاستفسار في سياق تبني جميع سكان المملكة لخدمات نور الإلكترونية، التي أصبحت وسيلة فعالة لتوفير الوقت والجهد، حيث يمكنهم إنجاز الإجراءات بشكل إلكتروني بدلاً من الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المؤسسة، وإليكم المزيد من المعلومات من خلال “لحظات نيوز”.

كيف أضيف المرفقات 1447 في نظام نور

للأفراد الذين يتساءلون عن كيفية إضافة المرفقات في نظام نور للعام 1447، يلزم اتباع سلسلة من الخطوات المحددة لضمان عدم تفويت أي جزء من الإجراءات، وهي كما يلي:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور .

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المعتمدة، وأدخل رمز التحقق المرئي.

انقر على زر “تسجيل الدخول”.

اختر من القائمة خيار “تسجيل الأبناء”.

انقر على “إضافة مرفقات نظام نور”.

ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالطالب على الشاشة.

انقر على زر “إضافة”.

حدد المرفقات التي ترغب في إضافتها.

انقر على زر “حفظ”.

انتظر لحظة وستتلقى رسالة تأكيد حفظ.

المرفقات المطلوبة في نظام نور 1447

قبل أن تقوم بإضافة المرفقات في نظام نور للعام 1447، ينبغي عليك التأكد من استعداد المستندات المطلوبة، ويرجى الانتباه إلى أنه يجب الحفاظ على كاملية المعلومات لضمان تسجيل الطفل بسهولة، وفيما يلي قائمة بالمستندات المطلوبة:

نسخة من سجل الأسرة للعائلات السعودية ونسخة من إقامة العائلة للأسر غير السعودية.

صورة واضحة للطفل.

إثبات مكان السكن، سواء كان إيجارًا أو صك ملكية.

شهادة ميلاد الطفل.

نسخة من التحصينات الأساسية.

إرفاق صورة للكشف الطبي.

معلومات عن إضافة المرفقات في نظام نور

بعد استلام الإرشاد حول كيفية إضافة المرفقات في نظام نور لعام 1447، يتعين عليك الإشارة إلى احتمالية اختفاء المرفقات، ويمكن حل هذه المشكلة باتباع الخطوات التالية: