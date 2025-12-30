شكرا لقرائتكم خبر جناح إمارة حائل يستقطب اهتمام الزوار ويعرف بإرثها الأثري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي جناح إمارة منطقة حائل في معرض وزارة الداخلية «واحة الأمن» المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة التي تقام تحت شعار «عز لأهلها» باهتمام لافت من الزوار والسياح القادمين من خارج المملكة.

واستعرض الجناح المواقع الأثرية والكنوز التاريخية التي تزخر بها منطقة حائل، حيث اطلعوا الزوار على ملامح الإرث الحضاري العريق الذي تعكسه الشواهد الأثرية والنقوش التاريخية، وما تمثله من عمق تاريخي وثقافي للمملكة.