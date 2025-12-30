ما هي شروط الحج  للمقيمين في السعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - ما هي شروط الحج للمقيمين في السعودية؟ وماهي طريقة الحجز للموسم القادم؟ فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وله مكانة ومنزلة عظيمة، وسنتعرف اليوم من خلال موقع لحظات نيوز على كافة الشروط اللازمة والخطوات التي يتم تطبيقها لحجز الحج إلى جانب الرسوم اللازمة سواء كانت بصورة جزئية أو دفعة كاملة.

ما هي شروط الحج للمقيمين في السعودية

توجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها عند أداء الحج، حيث إن أعلنت وزارة الحج والعمرة عن شروط الحجز والأولوية لبرنامج الحج عام 1447 هجريًا و2026 ميلاديًا، حيث جاءت تلك الشروط على النحو التالي:

يُسمح للمواطن أو المقيم بالمملكة، ولكن لا يُمكن إضافة زائر أو مقيم أو قادم بأي نوع من أنواع التأشيرات.

الأولوية تكون لمن لم يسبق لهم الحج من قبل ويتم استثناء محرم المرأة من هذا الشرط، ولكن في حالة لم يتم الحج من قبل يتم تقديم طلب استثناء.

ألا يقل عمر المتقدم لأداء الحج عن 12عامًا، وذلك بالتاريخ الهجري.

إكمال اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والحمى الشوكية أو الأنفلونزا الموسمية.

أن يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض معدية.

الحد الأقصى لكل شخص في الحجز الخاص به هو 13 مرافق.

ألا يكون المتقدم على الحج يعاني من أي أمراض مزمنة أو حادة.

إذا تم إضافة محرم مستثنى للمرافقين يكون على نفس الحجز.

الأولوية لمن يسبق له الحجز.

كيفية الحجز لموسم الحج 1447

في ظل التعرف على ما هي شروط الحج للمقيمين في السعودية، وجب التنويه أنه يُمكن الحجز لموسم الحج 1447 من خلال تطبيق نسك أو عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، وخطوات الحجز تأتي على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحج والعمرة “من هنا“، أو تحميل تطبيق نسك للهواتف الأندرويد “من هنا” وللهواتف الأيفون “من هنا”. النقر على الحج. اختيار إنشاء حجز جديد. اختيار الحجز من بين خدمات الحج. الموافقة على كافة الشروط والأحكام. الاطلاع على الباقات المعروضة وتفاصيلها. اختيار باقة الحج المناسبة. إضافة مرافق سواء مواطن أو مقيم، أو إضافة محرم للمرأة (زوج – أب – أخ – ابن) وكلًا منهما اختياري. إدخال كافة معلومات الحساب البنكي. تحديد الطريقة التي يتم من خلالها السداد، وتكون إما بدفع كامل أو جزئي. يتم الآن إتمام الحجز من خلال استلام رسالة نصية على الهاتف الجوال، وظهور العلامات الدالة على الحجز من خلال لوحة المستخدم.

خيارات الدفع ومواعيد السداد

يُمكن للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية والمتقدمين لموسم الحج 1447 هجريًا أن يقوموا بدفع قيمة الحج بالكامل أو من خلال سدادها على 3 دفعات، وتأتي على النحو التالي:

1- الدفعة الكاملة

يتم سداد رسوم الدفعة الكاملة فور إجراء الحجز، ويتم إصدار فاتورة واحدة، بالإضافة إلى أن حالة الحجز تصبح مؤكدة في حل تم استكمال السداد.

2- الدفع الجزئي

في النقاط التالية سنتعرف إلى ما يخص نظام الدفع الجزئي لرسوم الحج:

دفعة أولى 20% ويتم سدادها في غضون 72 ساعة من تاريخ الحجز.

دفعة ثانية 40% ويتم سدادها حتى موعد أقصاه 7/7/1447 هجري.

دفعة ثالثة 40% ويتم سدادها حتى موعد أقصاه 10/10/1447 هجري.

الجدير بالذكر أن الدفع الجزئي يصدر لكل دفعة فاتورة مستقلة، ويتم تأكيد حالة الحجز عند سداد الدفعات في وقتها ويتم إلغاء الحجز عند عدم استكمال الدفعات.

تبذل المملكة العربية السعودية كافة المجهودات من أجل تسهيل إجراءات الحج لكافة زوار بيت الله الحرام، حيث يتضح ذلك من خلال طرق الحجز الإلكترونية التي توفر الوقت والمجهود على الحجاج.

أسئلة شائعة

هل تم إلغاء تطبيق اعتمرنا؟

نعم تم إلغاء تطبيق اعتمرنا، والاكتفاء بتطبيق نسك.

هل دخول الحرم يحتاج توكلنا؟

لا، حيث تم إلغاء التحقق من حالة التحصين في تطبيق توكلنا.